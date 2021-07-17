عين الدفلى: الدرك الوطني يحبط عملية اشعال غابة حمام ريغة

تمكنت كتيبة الدرك الوطني لخميس مليانة ولاية عين الدفلى من حجز 13 عجلة مطاطية ولوازم اضرام النار بغابة حمام ريغة

العملية تمت زوال اليوم على الساعة الثانية و النصف زوالا بفضل دورية راجلة للدرك الوطني على مستوى الغابة اين لفت انتبهاهم شخصين مشبوهين لاذا بالفرار بعد رؤية الدورية ..ماجعل العناصر تتبع مسار هربهم اين عثروا على المحجوزات السالفة الذكر

يذكر ان قيادات الدرك الوطني كانت قد تلقت تعليمات بتشديد الدوريات على الغابات ..كما انها تدعو للتبليغ عن اي حركة مشبوهة لاستعمال الاطارات المطاطية حتى داخل المدن