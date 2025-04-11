الدرك الوطني يحجز أكثر من 300 كلغ من الأحجار النيزكية بتيميمون

تمكنت فرقة الدرك الوطني بولاية تميمون من إحباط عملية تهريب كمية ضخمة من الأحجار النيزكية، تجاوز وزنها 300 كيلوغرام.

وحسب بيان مصالح الدرك الوطني، فقد تلقت دائرة التحاليل الدقيقة بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، كمية معتبرة من الأحجار المشبوهة من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمقيدن، الواقعة ضمن الاختصاص الإقليمي لولاية تميمون.

وبعد إخضاعها للتحاليل المخبرية الدقيقة، تأكد أن الكمية تحتوي على أكثر من 1500 قطعة حجرية نيزكية من مختلف الأحجام، تنتمي في معظمها إلى نوعي “الكوندريت” و”الأكوندريت”.

ووصف الدرك الوطني هذه العملية بالنوعية، نظراً لحجم الكمية المحجوزة، والتي تشكل رقماً قياسياً، خاصة وأن عدد الأحجار النيزكية المصرّح بها عالمياً لا يتجاوز 84.270 قطعة، من بينها 1526 فقط مسجلة على أنها سقطت داخل الجزائر، حسب قاعدة البيانات العالمية المعتمدة.