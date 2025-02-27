الدرك يكشف تفاصيل توقيف المؤثرة “وحيدة قروج”

كشفت مصالح الدرك الوطني، اليوم الخميس، تفاصيل توقيف المؤثرة وملكة جمال الجزائر سابقا وحيدة قروج.

وأعلنت فرقة الدرك الوطني بأولاد فايت في العاصمة، في بيان لها، عن توقيف امرأة قامت بالإعتداء على شخص بالضرب وتصويره.

وأوضحت المصالح ذاتها أن امرأة تبلغ من العمر 32 سنة، قامت بالاعتداء على شخص وتصوير مشاهد الضرب بالفيديو للتشهير به عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقد عرف الفيديو رواجا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، كما قامت المعنية، ويتعلق الأمر بـ”وحيدة قروج”، بإطلاق فيديو آخر توضح فيه أنها لم تقم باختطاف الضحية أو تهديده.

وعلى إثر ذلك، تم توقيف “وحيدة قروج” على مستوى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فايت.

وبعد التحقيق معها، تبين أنها قامت باستدراج الضحية، حجزه بمنزلها، الاعتداء عليه وتصويره تحت طائلة التهديد. مع نشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقام الضحية برفع شكوى لدى فرقة الدرك الوطني بأولاد فايت. وبالتنسيق مع النيابة المختصة، تم التحقيق مع المشتبه فيها التي قامت بالاعتداء بالضرب على الضحية.

ومثُلت اليوم المؤثرة وعارضة الأزياء وحيدة قروج، أمام محكمة الشراقة بناءً على إجراء المثول الفوري. وذلك على خلفية اعتدائها على مدير أعمالها في تسجيل فيديو.

وأمرت محكمة الشراقة بإيداع، المدعوة “وحيدة قروج” رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة.