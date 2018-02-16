الدروس الخصوصية ملاذا التلاميذ لتدارك التأخر ..

شهدت المدارس التدعيمية إقبالا كبيرا للتلاميذ لتدارك تأخر في الدروس الضائعة منهم بسبب موجة الإضربات التي عرفها قطاع التربية مؤخرا.

ويسابق التلاميذ الزمن لتدارك دروسهم فم يجدوا سوى المدارس التدعيمية لتعويض مافاتهم من دروس.

وفال أحد الأساتذة المشرفين على هذه الدروس بأن هناك تاخر فاذح في الدروس ، وقد نفذ البرنامج بنسبة 40 بالمئة.

مضيفا بان حتّى ولو لجأت الوزارة إلى ايام العطل فلن يكتمل البرنامج بصورته الكاملة وسوف تكون هناك سرعة في تدارك الدروس.

وهذا مايعود على التلاميذ بالسلب من خلال الحشو في الدروس والحرمان من العطل التي تعتبر حق مشروع في النظام الدراسي.