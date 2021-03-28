“الدرون” لإحصاء المستثمرات الفلاحية والثروة الحيوانية

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن قطاعه طالب من وزارة الدفاع المرافقة باستعمال “الدرون” لإحصاء المستثمرات الفلاحية والثروة الفلاحية.

وقال عبد الحميد حمداني، اليوم الأحد، إن البوابة الإلكترونية تدخل ضمن تجسيد ورقة طريق الوزارة 2020/2024.

وأوضح الوزير، أن مهمة البوابة الإلكترونية تقليص من آفاق البيروقراطية، وتقريب الإدارة من المواطن.

وأكد المسؤول، أن القطاع سينطلق في عملية إحصاء يخص المستثمرات الفلاحية والثروة الحيوانية، خاصة و”أن آخر إحصاء تم قبل 20 سنة”.

وأشار الوزير، أن عملية الإحصاء ستنطلق ابتداء من اليوم، باستخدام النظام المعلوماتي، وستربط بقاعدة بيانات عملاقة، بعد تربص المشرفين عليها.

وأفاد حمداني، أن قطاعه طالب بمرافقة وزارة الدفاع لمرافقتهم،عند الضرورة من أجل استخدام “الدرون الطائر”.

وستوضع تحت تصرف المستثمرين، -يضيف الوزير- 136 ألف هكتار مع تفعيل كل الإمكانيات الإلكترونية، داعيا لأن يكون الاستثمار بالشعب المهمة.

وقال وزير الفلاحة، إن القطاع، يعمل على سنة 2021، للوصول إلى مرحلة 0 ورقة، لتعميم الرقمنة في كل المراحل.