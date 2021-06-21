الدرون وطائرات صغيرة قاذفة للمياه لمراقبة ومكافحة الحرائق هذا الموسم

كشف علي محمودي المدير العام للغابات أن قطاعه بصدد اعداد دفتر شروط مع وزارة الداخلية لاقتناء اوكراء طائرات صغيرة قاذفة للمياه. وكذا درون خاص لمراقبة ومكافحة الحرائق.

وأوضح محمودي خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الاولى ان هذه الصفقة يعول عليها في المراحل الاولى للتدخل من اجل حصر انتشار الحرائق.

وصرح ذات المسؤول ان المديرية الغابات تعتزم أيضا اقتناء طائرات قاذفة للمياه. و80 شاحنة مصهرجة للتدخل الأولي من مصنع تيارت التابع لوزارة الدفاع الوطني.

وأشار محمودي انه تم تسخير لموسم الصيف 2021 404 برج مراقبة سيعمل عليها 940 عاملا ، 470 فرقة متنقلة متكونة من 2675 عامل.

كما سخرت مديرية الغابات 28 شاحنة مصهرجة للتزويد بالمياه، وكذا 15 شاحنة جديدة سيتم اقتناؤها. مع اعتماد على 2892 نقطة مياه مجهزة للتزويد بالمياه في حال اندلاع الحرائق.

بالإضافة إلى تحضير 178 ورشة تدخل مكونة من 10 آلاف عامل وهي في غالبيتها تابعة لمجمع الهندسة الريفية.

وأكد محمودي تشكيل لجان عملياتية على مستوى 40 ولاية كانت قد تضررت من الحرائق الموسم الفارط يرأسها الولاة

و461 لجنة على مستوى الدوائر و1315 لجنة على مستوى البلديات، إضافة الى 1542 لجنة خاصة بالمواطنين القاطنين في الغابات اوبجوارها.