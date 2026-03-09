الدريدي: “افتقدنا خدمات عدة لاعبين ركائز في مواجهة اتحاد العاصمة”

اعتبر مدرب شباب قسنطينة، لسعد الدريدي، بان فريقه كان قادرا على تحقيق الفوز ضد اتحاد العاصمة، إلا أن غياب عدة لاعبين ركائز، أثر عليهم.

وصرح الدريدي، عقبت تعادلهم سلبا ضد اتحاد العاصمة: “التحضير لمثل هذه المباريات يكون وفق جاهزية اللاعبين، وامكانيات المنافس، فرديا وجماعيا”.

كما أضاف: “أول فرصة تهديفية في المباراة، كانت لصالحنا عن طريق بن شعيرة الذي ضيعها، وأتيحت لنا فرص تهديفية أخرى في الدقائق الأخيرة، لكن عجزنا عن تجسيدها”.

وتابع لسعد الدريدي: “نحن لعبنا خارج الديار، ومعظم لاعبينا الركائز غير موجودين، وهذا ما وضعنا أمام الزامية خلق توزان”.