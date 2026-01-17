الدريدي: “الحالة البدنية للاعبين لا تسمح بلعب 90 دقيقة بنسق عالٍ”

اشتكى مدرب شباب قسنطينة، لسعد الدريدي، من النقص الكبير الذي يعاني منه لاعبوه من الناحية البدنية، وذلك، على الرغم من التأهل المحقق إلى ربع نهائي كأس الجزائر، أمام الضيف وفاق سطيف بعد الفوز بنتيجة 2-1.

وفي ندوة صحفية نشطها عقب اللقاء الذي حسمه “السياسي” في الشوطين الإضافيين بعد انتهاء الوقت الاصلي بهدف لمثله. قال التقني التونسي: “نجحنا في نهاية الشوط الأول أن نرجع في النتيجة، ولكن في المرحلة الثانية تراجع الأداء”.

وبرر الدريدي، التراجع قائلا: “لعبنا بنسق عالٍ في الشوط الأول. ولكن لا يمكن المحافظة على نفس الريتم، بالنظر إلى معدل السن والحالة البدنية للاعبيننا”.

وختم مدرب شباب قسنطينة: “واجهنا أيضا صعوبات كبيرة بسبب أرضية الميدان، ولكن في الأخير جاء الهدف الذي حرر الجميع”.