الدريدي: “تعادلنا أمام شباب بلوزداد نتيجة مرضية بالنسبة لنا”

أبدى مدرب النادي الرياضي القسنطيني، لسعد الدريدي، رضاه عن نتيجة التعادل السلبي، التي انتهت عليها مبارتهم ضد الضيف شباب بلوزداد، ضمن الجولة الـ21 من البطولة.

وصرح المدرب الدريدي، في ندوته الصحفية الي أعقبت هذه المباراة: “شهدنا في هذه المباراة العديد من الصراعات الفردية، واللعب المباشر”.

كما أضاف: “نقطة التعادل تعتبر ايجابية بالنسبة لنا، بالنظر للظروف التي عشناها في هذا الأسبوع، ولعدم الجاهزية التامة لكل اللاعبين”.

وتابعى لسعد الدريدي: “منافسنا جد محترم، ما يجعلنا نقول بأن نتيجة التعادل مرضية، ومنصفة بالنسبة لكلا الفريقين”.