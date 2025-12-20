الدريدي: “حققنا الأهم أمام بارادو ومشكل اللاعبين كان ذهني”

ثمن التونسي، لسعد الدريدي، مدرب نادي شباب قسنطينة، الفوز الذي حققه الفريق مساء أمس، بثنائية نظيفة أمام الضيف أتليتيك بارادو، في الجولة الـ 13 من البطولة المحترفة.

وواجه “السياسي” صعوبات كبيرة أمام “الباك”، قبل أن يحسم اللقاء بتسجيله “ثنائية” في آخر 5 دقائق، ليحقق فوزا مهما من الناحية المعنوية، رفع رصيده إلى 15 نقطة ومواجهتين متأخرتين.

وعقب الفوز، قال المدرب الجديد الدريدي: “حققنا الأهم وهو النقاط الثلاث.. أنا هنا منذ 3 أيام فقط، قمنا بدراسة المنافس، ومثلما يعلم الجميع أتليتيك بارادو. حقق سلسلة م الانتصارات وأعرف مدربه جيدا”.

قبل أن يضيف مدرب “السياسي” في الندوة الصحفية: “حاولنا تحضير اللاعبين خاصة من الناحية المعنوية، لأنها كانت أهم شيء.. طالبت منهم أن يحافظوا على تركيزهم طيلة المباراة”.

وختم التقني التونسي: “كما أود أن أشكر اللاعبين البدلاء، الذين قدموا الإضافة والثقة اللازمة للتشكيلة، في صورة توسين وبن سايح”.