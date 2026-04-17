الدريدي: “حققنا فوز مستحق أمام المولودية والفضل يعود للاعبين”
بقلم كريم تيغرمت
ثمن مدرب شباب قسنطينة، لسعد الدريدي، الفوز الثمين الذي حققه فريقه أمس الخميس، بثنائية نظيفة، ضد الضيف مولودية الجزائر.
وصرح المدرب لسعد الدريدي، عقب هذا الفوز: “أشكر لاعبينا على الإدرادة والروح القتالية التي أبدوها أمام منافس جد محترم”.
كما أضاف: “حققنا فوز مستحق، وعلينا الآن التفكير أكثر في المباريات المتبقية لنا من الموسم الجاري للبطولة”
وتابع مدرب شباب قسنطينة، لسعد الدريدي: “علينا البقاء يد واحدة، ومضاعفة المجهودات، للبقاء في نفس النسق خلال المباريات المقبلة”.
