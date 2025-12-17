الدريدي: “سنعمل على تحسين مردود شباب قسنطينة فرديا وجماعيا”

أدلى المدرب الجديد لشباب قسنطينة، التونسي لسعد الدريدي، بأول تصريح له، بخصوص المهمة الجديدة التي تنتظره.

وتحدث الدريدي، في بداية تصريحاته، عن المفاوضات التي سبقت التحاقه بشباب قسنطينة، كاشفا: “المفاوضات لم تأخذ وقتا كبيرا، واتفقت في وقت سريع مع رئيس النادي على التوقيع لستة أشهر قابلة للتجديد”.

كما أضاف: “الفريق بحاجة لبعض التدعيمات، سنقف على النقائص الموجودة، بهدف القيام بالتدعيمات اللازمة”.

وتابع لسعد الدريدي: “شباب قسنطينة فريق كبير، والمهمة لن تكون سهلة، لكن سنعمل بجهد من أجل تحسين الأداء على المستوى الفردي، والجماعي”.