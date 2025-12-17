الدريدي :”شباب قسنطينة فريق كبير وهذه أهدافي المسطّرة معه”

أكد المدرب الجديد للنادي الرياضي القسنطيني، التونسي سعد الدريدي، جاهزيته لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الإدارة وتطلعات الأنصار.

وذلك في أول ظهور له بعد توليه رسميًا زمام العارضة الفنية لـ“السياسي”.

وفي تصريحات، مساء اليوم الأربعاء، على هامش إشرافه على أول حصة تدريبية له مع الفريق، أوضح الدريدي أن المفاوضات مع إدارة النادي انطلقت الأسبوع الفارط، وتم الاتفاق على مختلف التفاصيل المتعلقة بالعقد. وقال في هذا الشأن: “المفاوضات بدأت الأسبوع الماضي واتفقنا على كل الأمور. صحيح أنني كنت مرتبطًا بعقد مع فريقي السابق الملعب التونسي، غير أنني توصلت إلى اتفاق مع الإدارة التي منحتني الضوء الأخضر للتوجه إلى الجزائر وتدريب النادي الرياضي القسنطيني”.

وأضاف المدرب التونسي أن العقد الذي يربطه بإدارة “السياسي” يمتد لستة أشهر قابلة للتجديد. مبرزا فخره بتولي تدريب نادٍ كبير يملك تاريخًا وقاعدة جماهيرية واسعة، ما يشكل حافزا إضافيا للعمل وتحقيق نتائج إيجابية.

وختم الدريدي تصريحاته بالتأكيد على صعوبة المهمة، كاشفا طموحاته مع الفريق: “المهمة ليست سهلة. لكن أهدافي واضحة، وهي تحسين ترتيب الفريق في البطولة، والمنافسة بقوة في كأس الجزائر، وكل شيء يبقى ممكنًا. ولمَ لا الذهاب بعيدا في المنافسة”.