إعــــلانات
الرياضة

الدريدي: “مباريات الكأس تتطلب التركيز والمهم هو التأهل”

بقلم النهار أونلاين
الدريدي: “مباريات الكأس تتطلب التركيز والمهم هو التأهل”
  • 43
  • 0

ثمّن مدرب شباب قسنطينة، لسعد الدريدي، التأهل الذي حققه فريقه في كأس الجمهورية، أمس الثلاثاء، على حساب شبيبة بجاية.

وصرح الدريدي، في ندوته الصحفية التي أعقبت هذه المباراة: “مباريات منافسة الكأس تتطلب الحفاظ على التركيز إلى آخر دقيقة”.

كما أضاف: “منافسنا كان هدفه جرنا إلى الأشواط الإضافية، ثم ضربات الترجيح، لكن من حسن حضنا تمكنا من الظفر بورقة التأهل في اللحظات الأخيرة”.

وتابع المدرب لسعد الدريدي: “في مثل هذه المباريات لا يهم الآداء، الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق التأهل”.

رابط دائم : https://nhar.tv/jDk7h
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر