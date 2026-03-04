الدريدي: “مباريات الكأس تتطلب التركيز والمهم هو التأهل”

ثمّن مدرب شباب قسنطينة، لسعد الدريدي، التأهل الذي حققه فريقه في كأس الجمهورية، أمس الثلاثاء، على حساب شبيبة بجاية.

وصرح الدريدي، في ندوته الصحفية التي أعقبت هذه المباراة: “مباريات منافسة الكأس تتطلب الحفاظ على التركيز إلى آخر دقيقة”.

كما أضاف: “منافسنا كان هدفه جرنا إلى الأشواط الإضافية، ثم ضربات الترجيح، لكن من حسن حضنا تمكنا من الظفر بورقة التأهل في اللحظات الأخيرة”.

وتابع المدرب لسعد الدريدي: “في مثل هذه المباريات لا يهم الآداء، الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق التأهل”.