الدريدي يثمن الفوز ويشتكي من أرضية ملعب “حملاوي”

ثمّن مدرب شباب قسنطينة، لسعد الدريدي، الفوز الصعب الذي حققه فريقه أمس الجمعة، أمام الضيف وفاق سطيف.

وحسمت تشكيلة “السياسي” قمة الشرق، المندرجة ضمن الجولة الـ 19، بثنائية البديل نسيم الغول، بعدما انتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي.

وفي تعليقه عن الفوز المحقق. قال الدريدي: “حتى قبل دخول العول وذيب، اللذان قدما شوط ثاني كبير، كنا الأفضل وصنعنا فرصتين سانحتين للتسجيل”.

قبل أن يشتكي التقني التونسي، من سوء أرضية ملعب الشهيد “حملاوي”. تبريرا لتراجع مستويات لاعبيه بدنيا. وقال: “نعلم أن المخزون البدني للاعبين لا يسمح لهم بالمواصلة خاصة في أرضية ميدان صعبة، ولهذا قمنا ببعض التغييرات”.

وفي الأخير، شدد الدريدي، الذي قاد “السياسي” للعودة بقوة في البطولة والصعود إلى وصافة الترتيب العام. على ضرورة التعامل بذكاء مع وضعية القائد ابراهيم ذيب. بحكم أنه عاد مؤخرا من إصابة، مشيرا إلى أن التشكيلة ككل قدمت أداء قويا أمام الوفاق والفوز هو فوز المجموعة.