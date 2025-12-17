الدريدي يشرف على أول حصة تدريبية له مع “السياسي” بمشاركة بهلول

باشر المدرب الجديد لشباب قسنطينة، التونسي لسعد الدريدي، مهامه على رأس العارضة الفنية للفريق، باشرافه على أول حصة تدريبية.

وبعد ترسيم التحاقه بالنادي القسنطيني، قاد المدرب الدريدي، حصة تدريبية، تحضيرا لمباراتهم المقبلة لحساب البطولة، ضد الضيف نادي بارادو.

كما شهدت هذه الحصة التدريبية، مشاركة المستقدم الجديد للفريق، اللاعب سفيان بهلول، الذي باشر هو الآخر مغامرته مع الفريق، بالتحضير لمرحلة العودة.

ويعول مسؤولو النادي الرياضي القسنطيني، على مدربهم الجديد لسعد الدريدي، لاعادة الفريق إلى السكة الصحيحة، انطلاقا من مباراتهم المقبلة.