الدعاء في المنام… تحصيل الأمر المقصود بالدعاء

رأيت في المنام أني أحمل رضيعا حديث الولادة هو حفيد أختي ثم قلت في نفسي «عندما يدعون بصبي يستجيب الله».

فرفعت الرضيع والذي نظر إلي مبتسما ثمّ رفعت يديّ وقلت: «يا رب يفرج عن ابني فيخرج من السجن»، فما تعبير هذه الرؤيا ؟

ملاحظة: ابني في السجن.

غنية العاصمة

خيرا رأيت:

تذهب دلالة رؤيا الدعاء في المنام إلى البشرى بإجابة ما دعوت به في المنام، فهذا الدعاء يدلّ على الإجابة والبشرى والفرج والخير المقبل.

فالنظر إلى السماء يدلّ على الرزق لقوله تعالى «وفي السماء رزقكم وما توعدون» مع الدعاء فالبشرى بإجابة ما تعكف على طلبه من الله.

فالدعاء دل رمزه على إجابة الدعاء لقوله تعالى «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ» البقرة/186.

«وقال ربكم ادعوني أستجب لكم» غافر/60، وقال أيضا «وإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني».

فابشري بنصر الله وإجابة دعائك لأن كلمة أدعوني في القرآن الكريم تقابلها دائما كلمة «أستجيب»، فهو الوعد بالإجابة.

وعليه أبشري بالفرج القريب لابنك لأن الدعاء في المنام بشرى بإجابة ما دعا به الداعي في المنام، والله أعلم.