الدعاء.. لا تنسوه فهو عبادة يحبها الله
لا تنسوا الدعاء
“يا الله لي طاقة لنا بالجهد، ولا قوة لي على البلاء، كما لا تحرمني العافية والرزق، ولا تكلني إلى خلقك. بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك، فإنك إن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها. وإن وكلتني إلى خلقك ظلموني وحرموني وقهروني ومنوا علي”.
لاتنسوا الدعاء
بفضلك يا الله أعني، وابسط لي واكفني، وبذلك اجعل الرضا يغمر قلبي، وبارك لي فيما رزقتني، وفيما خولتني. كما اجعلني في كل حالاتي محفوظ مجار، إنك رحيم واقض عني كل ما عليا لك في وجه من وجوه طاعتك. فأنت تعلم عظم ضعفي وكثرة ذنوبي وضعف بدني وقتي وغفلتي، يا عظيم يا واسع يا كريم.
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نبض القوافي
سبحان ربي لا إله سواه وهتفت بها بعد القلوب شفاه سبحانه متفردٌ بجلاله وكماله. ومتفردٌ بعلاه في سورة الإخلاص نبع جلاله وكم ظامئٍ متعطشٍ روّاه
وبآية الكرسي سرّ كماله في لفظها وحروفها نلاق اهفي الكون في ذرّاته في أرضه
يا من يصرّف كيف شاء قلوبنا وإليه تعنوا بالخشوع جباها لله يا الله أنت حبيبُنا بك
الله يا الله أنت حبيبُنا بك يبلغ الحب العظيم مداه الله يا الله أنت معيننا
ومُجيرنا من كل ما نخشاه الله يا الله أنت ملاذنا بك يستغيث المرء في بلواه
اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نور النور الجوهر المكنون عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما هو كائن في علم الله القديم وفضائله أجمعين والحمد لله رب العالمين.
كما صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم؛ اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم، نور النور الجوهر المكنون عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما هو كائن في علم الله القديم وفضائله أجمعين والحمد لله رب العالمين.
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