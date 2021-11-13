الدعاء.. لا تنسوه فهو عبادة يحبها الله

لا تنسوا الدعاء

“يا الله لي طاقة لنا بالجهد، ولا قوة لي على البلاء، كما لا تحرمني العافية والرزق، ولا تكلني إلى خلقك. بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك، فإنك إن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها. وإن وكلتني إلى خلقك ظلموني وحرموني وقهروني ومنوا علي”.

لاتنسوا الدعاء

بفضلك يا الله أعني، وابسط لي واكفني، وبذلك اجعل الرضا يغمر قلبي، وبارك لي فيما رزقتني، وفيما خولتني. كما اجعلني في كل حالاتي محفوظ مجار، إنك رحيم واقض عني كل ما عليا لك في وجه من وجوه طاعتك. فأنت تعلم عظم ضعفي وكثرة ذنوبي وضعف بدني وقتي وغفلتي، يا عظيم يا واسع يا كريم.