الدعوة إلى اتخاذ التدابير اللازمة ضد الأمراض المعدية

تشهد الجزائر خلال السنوات الأخيرة إصابة العديد من المواطنين بالأمراض المعدية، والتي اضحت تفتك بالصحة العمومية نتيجة لقلة التوعية من أجل التلقيح.

وقد حذرت نسيمة عاشور المختصة في الأمراض المعدية، من انتشار الجراثيم خاصة التي تنتقل عن طريق الحيوانات، والبروليسيلوز، والكيس المائي.

وهذا راجع إلى الإهمال وعدم ترسيخ ثقافة التلقيح لدى المواطنينن من خلال انعدام الحملات التحسيسية والتوعية.

حيث دعت الجميع من لم يستفيدوا من التلقيح، التوجه إلى مصالح الإستشفائية أو المراكز المختصة في التلقيح، لتفادي تطور هذا المرض في أنحاء الجسم ما قد يصيب جهاز المناعة.

كما ناشدت كل القطاعات على غرار البيئة والفلاحة والداخلية والجماعات المحلية لمحاربة هذه الأمراض من خلال اتخاذ التدابير اللازمة حسب الإختصاص.