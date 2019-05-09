الدعوة إلى مقاطعة المنتوجات المرتفعة السعر في رمضان

دعا رئيس جمعية “أمان” لحماية المستهلك، حسان منوار، المواطنين إلى مقاطعة المواد الإستهلاكية التي تشهد ارتفاعا في الأسعار برمضان.

وأوضح منوار، أن مقاطعة الشراء تعتبر طريقة حضارية، تمكن من إحداث التغيير المنشود الذي يجب أن يشمل الثقافة الإستهلاكية في كل اسرة.

وهذا –يضيف المتحدث- في تصريح للإذاعة الجزائرية، من خلال ترشيد الاستهلاك وعدم التبذير.

وأفاد حسان منوار، أن الآليات والإجراءات القانونية، التي اتخذتها الحكومة، لم تساير التغيير الذي ترجوه الجمعية.

وأشار منوار، إلى وجود عمل كبير في المستقبل من أجل تجاوز التفكير في وفرة المواد، وقضية الأسعار خلال شهر رمضان.