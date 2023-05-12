قناة النهار الدعوة لتسليم المخطوطات القديمة للملحقات والمراكز المختصة لتوثيقها بغليزان بقلم النهار أونلاين نشر في 12 ماي 2023 - 12:28 شارك غرِّد أرسل 27 0 الدعوة لتسليم المخطوطات القديمة للملحقات والمراكز المختصة لتوثيقها بغليزان. كما تشكل المخطوطات القديمة إرثا تاريخيا وحضاريا يمتد تاريخه لقرون من الزمن. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/S5d6P اقرأ أيضا "ارزقي رمان :" أولياء اللاعبين سبب إنهيار الكرة الجزائرية قناة النهار 04 ماي سمير فرحات: قلصنا عدد الأدوية المفقودة خاصة أدوية السرطان قناة النهار 08 ماي ضابط شرطة رئيسي: هذه أصناف المركبات والدراجات النارية الممنوعة من التحرك ليلا قناة النهار 23 أفريل الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية عزم 2023 بتندوف قناة النهار 10 ماي عودة الأجواء الحارة بداية من يوم الغد بهذه المناطق قناة النهار 01 ماي طالع هابط: النوي يحيي السلطات المحلية للعاصمة بعد حل مشكلة محلات الدرارية قناة النهار 30 أفريل حماية مدنية: نظير مجهوداتهم .. نحو تعزيز قدراتهم المادية والبشرية أكثر قناة النهار 07 ماي وزير الريّ: الآبار تضمن 60% بالمئة من مياه الشرب ومياه البحر هو خيار إستراتيجي قناة النهار 01 ماي "راضية عدّة :"لي يغنّو مايولولوش لوكان نزغرد تمـ.ـوتو بالضّحك قناة النهار 22 أفريل الشيخ النوي وفي خرجة إستثنائية يقتحم بلاطو قناة النهار بـ "بوكي بصل" قناة النهار 22 أفريل