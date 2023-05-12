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الدعوة لتسليم المخطوطات القديمة للملحقات والمراكز المختصة لتوثيقها بغليزان

بقلم النهار أونلاين
الدعوة لتسليم المخطوطات القديمة للملحقات والمراكز المختصة لتوثيقها بغليزان
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الدعوة لتسليم المخطوطات القديمة للملحقات والمراكز المختصة لتوثيقها بغليزان.

كما تشكل المخطوطات القديمة إرثا تاريخيا وحضاريا يمتد تاريخه لقرون من الزمن.

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