الدفاعات السعودية تُدمر طائرة مفخخة بأجواء اليمن أُطلقت بإتجاه المملكة

اعترضت الدفاعات الجوية التابعة للملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، ودمرت طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال التحالف: “الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة”.

مضيفا: “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية”.

وكان التحالف قد أعلن في 13 أوت الجاري، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وقال التحالف إن “محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها”. مضيفاً: “نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات”.