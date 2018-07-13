الدفاع الحسني الجديدي يصل الجزائر لمواجهة الوفاق

الرياضة
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الدفاع الحسني الجديدي يصل الجزائر لمواجهة الوفاق الدفاع الحسني الجديدي
بقلم عبد النور حواز

وصل أمسية اليوم الجمعة فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي للجزائر تحسبا لمواجهة فريق وفاق سطيف يوم الثلاثاء في رابطة أبطال إفريقيا.

وضمت بعثة الفريق المغربي 30 عضوا تتكون من اللاعبين وكذا أعضاء الطاقم الطبي والطاقم الفني في حين تصل البعثة الثانية التي تضم رئيس الفريق عبد اللطيف مقترض وأعضاء المكتب المسير غدا السبت.

ووجدت البعثة المغربية حافلة في إنتظارها بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة حيث أقلتهم لمدينة سطيف مكان إجراء المواجهة.

وفضل الفريق المغربي الإلتحاق بالجزائر مُبكرا لتجنب الإرهاق والتحضير جيدا لمُباراة سهرة الثلاثاء.


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