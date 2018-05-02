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الدفاع الحسني الجديدي يفتقد نجميه في مباراة العميد

الرياضة
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الدفاع الحسني الجديدي يفتقد نجميه في مباراة العميد تشكيلة الدفاع الحسني الجديدي
بقلم عبد النور.حواز

يفتقد فريق الدفاع الحسني الجديدي نجميه المهاجم “عدنان الوردي” ولاعب الوسط “علي بامعمر” بسبب الإصابة في لقاءه ضد مولودية الجزائر.

المُقرر سهرة بعد غدا الجمعة بملعب 05 جويلية الأولمبي لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

وخاض ممثل الكرة المغربية أمسية اليوم الأربعاء أول حصة تدريبية له بالعاصمة الجزائرية “الجزائر” بعد أن حل بها أمس الثلاثاء.

وحلت بعثة فريق الدفاع الحسني الجديدي دون المدرب عبد الرحيم طاليب الذي إلتحق اليوم الأربعاء بسبب إلتزامه بدورة تدريبية بالمغرب.

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