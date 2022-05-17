الدفاع الروسية: استسلام 265 جنديا أوكرانيا بمصنع آزوفستال في ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن استسلام 265 مسلحا أوكرانيا من بينهم مصابين بجروح خطيرة.

وفي هذا السياق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية استسلم 265 مسلحا أوكرانيا، من بينهم 51 بجروح خطيرة، وألقوا أسلحتهم، بعدما كانوا محاصرين في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول.

كما دمرت صواريخ بحرية طويلة المدى وعالية الدقة من طراز “كاليبر” مستودعات لأسلحة أجنبية ومعدات عسكرية أمريكية وأوروبية، بالقرب من محطة ستاريشي للسكك الحديدية بمنطقة لفيف.

بالمقابل،ضرب الطيران الروسي والقوات الروسية، 9 مراكز قيادة أوكرانية، و 93 منطقة تجمع عسكرية، بالإضافة إلى ثلاثة مستودعات للذخيرة في في منطقة ميكولايف.

الى جانب ذالك، أسقطت الدفاعات الجوي الروسية 23 طائرة بدون طيار أوكرانية، واعترضت 8 قذائف صاروخية من راجمات “سميرتش”.

طالع أيضا:

الدفاع الروسية: تدمير منظومة s300 تابعة للجيش الأوكراني و7 مواقع قيادة