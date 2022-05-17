الدفاع الروسية: استسلام 265 جنديا أوكرانيا بمصنع آزوفستال في ماريوبول
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن استسلام 265 مسلحا أوكرانيا من بينهم مصابين بجروح خطيرة.
وفي هذا السياق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية استسلم 265 مسلحا أوكرانيا، من بينهم 51 بجروح خطيرة، وألقوا أسلحتهم، بعدما كانوا محاصرين في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول.
كما دمرت صواريخ بحرية طويلة المدى وعالية الدقة من طراز “كاليبر” مستودعات لأسلحة أجنبية ومعدات عسكرية أمريكية وأوروبية، بالقرب من محطة ستاريشي للسكك الحديدية بمنطقة لفيف.
بالمقابل،ضرب الطيران الروسي والقوات الروسية، 9 مراكز قيادة أوكرانية، و 93 منطقة تجمع عسكرية، بالإضافة إلى ثلاثة مستودعات للذخيرة في في منطقة ميكولايف.
الى جانب ذالك، أسقطت الدفاعات الجوي الروسية 23 طائرة بدون طيار أوكرانية، واعترضت 8 قذائف صاروخية من راجمات “سميرتش”.
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الدفاع الروسية: تدمير منظومة s300 تابعة للجيش الأوكراني و7 مواقع قيادة
الدفاع الروسية: تدمير منظومة s300 تابعة للجيش الأوكراني و7 مواقع قيادة
كما كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير منظومتين للدفاع الجوي في أوكرانيا إحداهما S-300.
وذلك حسب ما أفاد به المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف، حيث كشف إن الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الجوية الروسية دمرت 38 موقعا عسكريا أوكرانيا.
من بينها 7 مواقع قيادة ونظامان دفاعيان جويان أحدهما s-300 في منطقة نيقولايف، والثاني من نوع Osa AKM”.
وأضاف نفس المتحدث أنه تم تدمير موقعين محصنين و27 موقعا للتدريب وتجمّع المعدات العسكرية الأوكرانية.
وتابع أنه تم القضاء على 210 عناصر مما “وصفتهم “وزارة الدفاع الروسية بالنازيين الأوكرانيين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مروحيتين ومسيرات، بالإضافة الى تدمير منظومات صاروخية مضادة للطائرات بينها منظومة s300.
كما تم تدمير مستودع عسكري بمنطقة ريفني بشمال غرب أوكرانيا بضربة عالية الدقة.
وحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فلقد قامت طائرة هجومية من طراز Su-25 تابعة للقوات الجوية الروسية ليلا بتدمير مستودعات أسلحة وذخائر للقوات المسلحة الأوكرانية.
كما تم اسقاط ليلة امس طائرتي هليكوبتر من طراز (Mi-24) و (Mi-8)، بالإضافة إلى 12 مسيرة.
بينها 3 مسيرات طراز بيرقدار، كما تم تدمير 11 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، بما في ذلك منظومة صواريخ (s 300).
واضاف ذات البيان، انه منذ بداية العملية تم تدمير 181 طائرة ومروحية أوكرانية، و172 مسيرة، و170 نظامًا صاروخيا مضادا للطائرات.
و1379 دبابة ومركبات عسكرية مصفحة، و133 نظام إطلاق صاروخي متعدد المهام، و514 مدفعا، و1168 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.