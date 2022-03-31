الدفاع الروسية: تدمير 28 موقعا عسكريا في أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تدمير 28 موقعا عسكريا أثناء العملية العسكرية في أوكرانيا خلال اليوم الأخير.

وحسب ما كشفه المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف، أن من بين تلك المواقع 4 مراكز للقيادة.

و3 مستودعات ميدانية للصواريخ والقذائف و4 مستودعات للوقود و6 مناطق لتمركز المعدات الحربية الأوكرانية.

وحسب نفس المصدر، فلقد أسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية مروحية أوكرانية من نوع “مي-24” على بعد 30 كم غربي مدينة إيزيوم بشرق أوكرانيا.

بالإضافة الى 4 طائرات مسيرة بالقرب من تامارينو وليسيتشانسك وفولنوفاخا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، أسقطت القوات الروسية 124 طائرة أوكرانية و80 مروحية و345 طائرة مسيرة، ودمرت 1826 دبابة ومدرعة.

كما دمرت القوات الروسية أيضا 195 نظاما لراجمات الصواريخ و766 من المدافع والهاون و1704 عربات عسكرية.

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أصدرت وزارة الدفاع الروسية، أوامر لقواتها بتوسيع زحفها على جميع المحاور في أوكرانيا، بعد رفض كييف التفاوض مع روسيا.

وجاء في بيان الوزارة، انه بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات امس ، تم تعليق العمليات النشطة في الاتجاهات الرئيسية.

وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع التشكيلات بتوسيع زحفها على جميع الاتجاهات وفقا للخطة العسكرية الموضوعة.

واضاف نفس البيان، أن مجموعات من قوات جمهورية دونيتسك ولوغانسك تعمل بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح للهجوم على مواقع القوات الأوكرانية.

كما أشار بيان وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعات الكتائب القومية الأوكران تستخدم سيارت الدفع الرباعي مجهزة بأسلحة من العيار الثقيل أو مدافع الهاون وهذا التكتيك كان يستخدمه الإرهابيون الدوليون في سوريا.

من جانب آخر اكد نفس البيان ، إلى أنه وفق البيانات الاستخبارية، يواصل القوميون الأوكران نشر الصواريخ والمدفعية في المناطق السكنية في كييف.

بالإضافة الى المدن الأوكرانية الأخرى ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمةـ

كما جددت الوزارة تأكيدها أن القوات المسلحة الروسية لا تشن أي ضربات على المناطق السكنية في أوكرانيا.