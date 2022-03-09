الدفاع الروسية: تدمير 49 منشأة عسكرية في أوكرانيا اليوم الأربعاء

كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن 49 منشأة عسكرية أوكرانية تم تدميرها بغارات الطيران الحربي الروسي اليوم الأربعاء.

وذلك في تصريحات للمتحدث الرسمي بإسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف.

والذي أعلن ان عدد المنشآت المدمرة يشكل مركزين لإدارة القتال و6 منظومات صواريخ مضادة للجو.

بالإضافة الى 4 مستودعات ذخائر ووقود و37 موضعا لتمركز الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأضاف نفس المتحدث، أن 2786 موقعا تابعا للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا تم تدميرها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في هذا البلد.

حيث يوحد من بينها 953 دبابة وآلية مدرعة أخرى، و101 راجمة صواريخ و351 مدفعا.

و718 قطعة من العربات العسكرية الخاصة، و93 طائرة مسيرة.

وكشف إيغور كوناشينكوف، أن 89 طائرة و57 مروحية تابعة للجيش الأوكراني تم تدميرها على الأرض وفي الجو من قبل القوات الجوفضائية الروسية.

وأن جزءا من الطائرات الأوكرانية طارت إلى رومانيا ولا تشارك في العمليات القتالية.

وأضاف نفس المتحدث أن 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية تم تعطيلها نتيجة أداء القوات الروسية ولا ينفذ الطيران الأوكراني سوى طلعات منفردة.

كما أكد المتحدث باسم الوزارة أن منظومة الدفاع الجوي الأوكراني جرى تدميرها بنسبة تزيد عن 90% من قدراتها.

وأشار إلى أن تدمير جزء كبير من محطات الرادار العسكرية حرم القوات المسلحة الأوكرانية من معلومات عن الوضع في أجواء البلاد.

وهو الأمر الذي تحاول قيادة الجيش تعوضيه عبر تلقي بيانات من طائرات E-3A التابعة لمنظومة “أواكس – الناتو” والتي تقوم بدوريات على مدار الساعة في أجواء بولندا.

طالع أيضا: وزارة الدفاع الروسية تأمر قواتها بتوسيع زحفها على جميع المحاور في أوكرانيا

أصدرت وزارة الدفاع الروسية، أوامر لقواتها بتوسيع زحفها على جميع المحاور في أوكرانيا، بعد رفض كييف التفاوض مع روسيا.

وجاء في بيان الوزارة، انه بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات امس ، تم تعليق العمليات النشطة في الاتجاهات الرئيسية.

وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع التشكيلات بتوسيع زحفها على جميع الاتجاهات وفقا للخطة العسكرية الموضوعة.

واضاف نفس البيان، أن مجموعات من قوات جمهورية دونيتسك ولوغانسك تعمل بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح للهجوم على مواقع القوات الأوكرانية.

كما أشار بيان وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعات الكتائب القومية الأوكران تستخدم سيارت الدفع الرباعي مجهزة بأسلحة من العيار الثقيل أو مدافع الهاون وهذا التكتيك كان يستخدمه الإرهابيون الدوليون في سوريا.

من جانب آخر اكد نفس البيان ، إلى أنه وفق البيانات الاستخبارية، يواصل القوميون الأوكران نشر الصواريخ والمدفعية في المناطق السكنية في كييف.

بالإضافة الى المدن الأوكرانية الأخرى ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمةـ

كما جددت الوزارة تأكيدها أن القوات المسلحة الروسية لا تشن أي ضربات على المناطق السكنية في أوكرانيا.

طالع ايضا: القوات الروسية تخرج 74 هدفا بريا عن الخدمة منها 11 قاعدة جوية أوكرانية

كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها أخرجت 74 هدفا بريا للبنى التحتية العسكرية عن الخدمة. وذلك منذ بداية العملية التي شنتها القوات الروسية في أوكرانيا فجر اليوم. وحسب ما صرح به المتحدث بإسم وزرة الدفاع الروسية “إيغور كوناشينكوف” في بيان له بأن هذه الأهداف تشمل 11 مطارا لسلاح الجو الأوكراني. بالإضافة الى 3 مراكز قيادة وقاعدة بحرية و18 محطة رادار خاصة بمنظومات الدفاع الجوي “إس-300″ و”بوك-إم 1”. كما أشار نفس المتحدث، إلى إسقاط الجيش الروسي مروحية قتالية وأربع طائرات مسيرة تركية الصنع من طراز “بيرقدار تي بي 2”. وقال نفس المتحدث إن القوات الروسية لا تستهدف المدن والمرافق الاجتماعية داخل المواقع العسكرية الأوكرانية. وكشف “كوناشينكوف” أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية توغلت لمسافة تصل سبعة كيلومترات في محور بلدة فولنوفاخا. حيث كشف إلى استسلام 14 عسكريا أوكرانيا تعهد بالإفراج عنهم بعد تقديمهم التزامات خطية بالامتناع عن المقاومة المسلحة. وأضاف كوناشينكوف أن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تواصل تقدمها في محيط بلدة سيبنوييه وتوغلت لكيلومتر آخرـ، مؤكدا إنها تواجه المقاومة غالبا من “مجموعات قوميين مسلحين”.

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