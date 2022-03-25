الدفاع الروسية: مقتل 1351 عسكري روسي منذ بداية العملية في اوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن حصيلة لخسائر قواتها خلال العملية العسكرية التي أطلقتها قبل شهر في أوكرانيا.

وحسب ما أفاد به النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، الجنرال سيرغي رودسكوي، فإن 1351 عسكريا روسيا قتلوا وأصيب 3825 آخرون خلال العملية.

في حين بلغت خسائر القوات الأوكرانية حوالي 30 ألف شخص، منهم أكثر من 14 ألف قتيل ونحو 16 ألف جريح.

واضاف نفس المتحدث أن القوات الروسية تمكنت خلال شهر منذ بدء العملية من تحقيق الأهداف الرئيسية لمرحلتها الأولى.

حيث كشف هذا الأخير انه تم تدمير سلاح الجو والدفاعات الجوية الأوكرانية بالكامل تقريبا والقوات البحرية لأوكرانيا لم تعد موجودة.

وأوضح رودسكوي أن القوات الروسية دمرت 1587 من أصل 2416 دبابة ومدرعة للجيش الأوكراني، بالإضافة إلى تدمير 112 من أصل 152 طائرة حربية و36 من أصل 75 مروحية تابعة للقوات الأوكرانية.

كما تم تدمير 35 من أصل 36 طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز “بيرقدار تي بي-2”.

و148 من أصل 300 منظومة دفاع جوي من طراز “بوك-إم-11″، و117 من أصل 300 رادار للجيش الأوكراني.

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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مروحيتين ومسيرات، بالإضافة الى تدمير منظومات صاروخية مضادة للطائرات بينها منظومة s300.

كما تم تدمير مستودع عسكري بمنطقة ريفني بشمال غرب أوكرانيا بضربة عالية الدقة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فلقد قامت طائرة هجومية من طراز Su-25 تابعة للقوات الجوية الروسية ليلا بتدمير مستودعات أسلحة وذخائر للقوات المسلحة الأوكرانية.

كما تم اسقاط ليلة امس طائرتي هليكوبتر من طراز (Mi-24) و (Mi-8)، بالإضافة إلى 12 مسيرة.

بينها 3 مسيرات طراز بيرقدار، كما تم تدمير 11 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، بما في ذلك منظومة صواريخ (s 300).

واضاف ذات البيان، انه منذ بداية العملية تم تدمير 181 طائرة ومروحية أوكرانية، و172 مسيرة، و170 نظامًا صاروخيا مضادا للطائرات.

و1379 دبابة ومركبات عسكرية مصفحة، و133 نظام إطلاق صاروخي متعدد المهام، و514 مدفعا، و1168 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها استولت على قاعدة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا.

كما اغتنمت أسلحة وذخائر ودبابات تركتها قوات كييف، حسب ما جاء في بيان الوزارة.

واضاف نفس المصدر، الى أن العسكريين الأوكرانيين انسحبوا من مواقعهم في القاعدة الواقعة قرب قرية رادينسك.

أين تركوها بما فيها من المعدات والأسلحة والذخيرة، حيث يوجد من بين المعدات المتروكة دبابات “T-64″ و”T-80” وناقلات جند مدرعة وعربات مشاة قتالية وشاحنات “أورال” العسكرية.

يذكر ان الجيش الروسي كان قد اعلن مؤخرا عن إحكام سيطرته على مدينة خيرسون الأوكرانية الاستراتيجية بالكامل.

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كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن مقتل 498 من عسكرييها أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وحسب المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، فإن 1597 من العسكريين الروس أصيبوا بجروح أثناء العملية.

وبخصوص الخسائر في صفوف كتائب القوميين وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية تتجاوز 2870 قتيلا وحوالي 3700 جريح، بالإضافة إلى أسر 572 عسكريا أوكرانيا.

كما كشف نفس المتحدث، أن القوات الروسية تواصل توجيه ضربات إلى مواقع البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

موضحا أن ذلك أسفر عن تدمير 1533 موقعا بينها 54 مركز قيادة ونقطة اتصالات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

و39 منظومة مضادة للجو من طرازات “إس-300″ و”بوك إم-1” و”أوسا”، إلى جانب إلى 52 محطة رادار.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، أن العملية أسفرت عن تدمير 47 طائرة عسكرية على الأرض وإسقاط 13 طائرة في الجو.

و484 دبابة وآلية مدرعة أخرى، و63 راجمة صواريخ و217 مدفعا ميدانيا، و336 قطعة من العربات العسكرية الخاصة و47 طائرة مسيرة.

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أصدرت وزارة الدفاع الروسية، أوامر لقواتها بتوسيع زحفها على جميع المحاور في أوكرانيا، بعد رفض كييف التفاوض مع روسيا.

وجاء في بيان الوزارة، انه بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات امس ، تم تعليق العمليات النشطة في الاتجاهات الرئيسية.

وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع التشكيلات بتوسيع زحفها على جميع الاتجاهات وفقا للخطة العسكرية الموضوعة.

واضاف نفس البيان، أن مجموعات من قوات جمهورية دونيتسك ولوغانسك تعمل بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح للهجوم على مواقع القوات الأوكرانية.

كما أشار بيان وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعات الكتائب القومية الأوكران تستخدم سيارت الدفع الرباعي.

والمجهزة بأسلحة من العيار الثقيل أو مدافع الهاون وهذا التكتيك كان يستخدمه الإرهابيون الدوليون في سوريا.

من جانب آخر اكد نفس البيان ، إلى أنه وفق البيانات الاستخبارية، يواصل القوميون الأوكران نشر الصواريخ والمدفعية في المناطق السكنية في كييف.

بالإضافة الى المدن الأوكرانية الأخرى ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمةـ

كما جددت الوزارة تأكيدها أن القوات المسلحة الروسية لا تشن أي ضربات على المناطق السكنية في أوكرانيا.