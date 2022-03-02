الدفاع الروسية: 498 جندي روسي قتلوا خلال العملية العسكرية في أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 498 من عسكرييها أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وحسب المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، فإن 1597 من العسكريين الروس أصيبوا بجروح أثناء العملية.

وبخصوص الخسائر في صفوف كتائب القوميين وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية تتجاوز 2870 قتيلا وحوالي 3700 جريح، بالإضافة إلى أسر 572 عسكريا أوكرانيا.

كما كشف نفس المتحدث، أن القوات الروسية تواصل توجيه ضربات إلى مواقع البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

موضحا أن ذلك أسفر عن تدمير 1533 موقعا بينها 54 مركز قيادة ونقطة اتصالات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

و39 منظومة مضادة للجو من طرازات “إس-300″ و”بوك إم-1” و”أوسا”، إلى جانب إلى 52 محطة رادار.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، أن العملية أسفرت عن تدمير 47 طائرة عسكرية على الأرض وإسقاط 13 طائرة في الجو.

و484 دبابة وآلية مدرعة أخرى، و63 راجمة صواريخ و217 مدفعا ميدانيا، و336 قطعة من العربات العسكرية الخاصة و47 طائرة مسيرة.

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أصدرت وزارة الدفاع الروسية، أوامر لقواتها بتوسيع زحفها على جميع المحاور في أوكرانيا، بعد رفض كييف التفاوض مع روسيا.

وجاء في بيان الوزارة، انه بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات امس ، تم تعليق العمليات النشطة في الاتجاهات الرئيسية.

وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع التشكيلات بتوسيع زحفها على جميع الاتجاهات وفقا للخطة العسكرية الموضوعة.

واضاف نفس البيان، أن مجموعات من قوات جمهورية دونيتسك ولوغانسك تعمل بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح للهجوم على مواقع القوات الأوكرانية.

كما أشار بيان وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعات الكتائب القومية الأوكران تستخدم سيارت الدفع الرباعي مجهزة بأسلحة من العيار الثقيل أو مدافع الهاون وهذا التكتيك كان يستخدمه الإرهابيون الدوليون في سوريا.

من جانب آخر اكد نفس البيان ، إلى أنه وفق البيانات الاستخبارية، يواصل القوميون الأوكران نشر الصواريخ والمدفعية في المناطق السكنية في كييف.

بالإضافة الى المدن الأوكرانية الأخرى ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمةـ

كما جددت الوزارة تأكيدها أن القوات المسلحة الروسية لا تشن أي ضربات على المناطق السكنية في أوكرانيا.

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