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“الدفاع” السبب الرئيسي في تراجع مبولحي!

الرياضة
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“الدفاع” السبب الرئيسي في تراجع مبولحي!
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبرت وسائل الإعلام السعودية، بأن الدولي الجزائري، “رايس وهاب مبولحي”، لا يتحمّل مسؤولية الأهداف الكثيرة التي هزت شباكه هذا الموسم.

وأعد موقع “عين الوطن” تقريرا مُطولا عن وضعية “الإتفاق”، مؤكدا بأن الدفاع هو السبب الرئيسي في تراجع أرقام “الرايس” مؤخرا.

وأشارت بأن الطاقم الفني لـ”الإتي” قام بالعديد من التغييرات خاصة في المحور، وهو ما أثر سلبا على التنسيق مع خريج “مارسيليا”.

يُذكر بأن الخط الخلفي لـ”الكوماندوز”، يُعتبر سادس أسوأ دفاع في “المملكة”، حيث تلقى 29 هدفا في 19 مُباراة لحد الآن.


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