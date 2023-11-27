الدفاع المدني في غزة: انتشال  أكثر من 150 جثة من تحت الأنقاض ومن الشوارع منذ بدء الهدنة

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم، انتشال أكثر من 150 جثة من تحت الأنقاض ومن الشوارع منذ بدء الهدنة.

وأوضح ذات المتحدث، ان هناك المئات من الجثث في الشوارع في منطقة تل الهوى ومحيط مستشفى القدس، كما هناك جثث ملقاة في الشوارع وتحت الأنقاض في جميع المناطق التي لم تخرج منها الآليات الصهيونية.

وأضاف ذات المتحدث، انه ليس لديهم القدرة على التعامل مع الحجم الهائل من الدمار في قطاع غزة ويحتاجون إلى طواقم دولية.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، انه تم الاتفاق مع الجانبين القطري والمصري على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.