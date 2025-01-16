الدفاع المدني في غزة : نحو 10 آلاف شهيد في قطاع غزة ما زالوا تحت أنقاض المنازل

أعلن الدفاع المدني بغزة عن وجود نحو 10 آلاف شهيد تحت الأنقاض في قطاع غزة،كما اعلن انه في جاجة إلى 100 يوم لانتشال الشهداء من تحت أنقاض المنازل المدمرة مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لترميم محطات المياه والكهرباء فور بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.

ياتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 46788 شهيدا، و110453 مصابا، منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

وأضافت وزارة الصحة، أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر خلفت 81 شهيدًا و188 جريحًا خلال 24 ساعة.