الدفتيريا في الجزائر.. إجراءات “عاجلة” لتفادي انتشار الوباء

أكدت وزارة الصحة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات، وبشكل “عاجل”، من أجل تفادي انتشار حالات الخناق “الدفتيريا”. التي ظهرت في بعض المناطق الحدودية مع دول الساحل.

و أوضحت الوزارة في بيان لها أنه “إثر ظهور حالات الخناق (الدفتيريا) في ولايات الجنوب (المناطق الحدودية مع دول الساحل). تم اتخاذ كافة الإجراءات بشكل عاجل من طرف السلطات الصحية المحلية من أجل تفادي انتشار المرض. من بينها التكفل بجميع الحالات على مستوى الهياكل الصحية وإنشاء خلية أزمة لمتابعة الوضعية الوبائية وتعزيز المراقبة. الى جانب إجراء تحقيقات حول الحالات”.

كما تم “توفير جميع الوسائل (أدوية, مصل مضاد للدفتيريا, لقاح, أدوات أخذ العينات وغيرها). لفرق العلاج أو التلقيح، اضافة الى القيام بحملات توعية وتلقيح واسعة تستهدف الأحياء الأكثر تضررا وكذا الأشخاص ذوي الصلة”، وفقا لذات البيان.

كما تمّ اتخاذ كافة الإجراءات بشكل عاجل من طرف السلطات الصحية المحلية من أجل تفادي انتشار المرض.