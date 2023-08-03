الدفتيريا.. ما لا تعرفه عن الوباء وكيف ينتشر

يعتبر الدفتيريا عدوى خطيرة تسببها سلالات من البكتيريا، التي تصنع سمًا، إنه السم الذي يمكن أن يجعل الناس يمرضون بشدة. وتنتشر البكتيريا من شخص لآخر، عادةً عن طريق الرذاذ التنفسي، مثل السعال أو العطس. كما يمكن للناس أيضًا أن يمرضون من لمس القروح المفتوحة المصابة أو القرح. وذلك وفقًا لما نشره موقع مركز السيطرة على الأمراض الوقاية منها الأمريكي “CDC”.

والأشخاص المعرضون لخطر متزايد للإصابة بـ”الدفتيريا” هم وثيقى الصلة بالمريض في نفس المنزل. والذين لديهم تاريخ من الاتصال الوثيق المتكرر بالمريض. والذين يتعرضون مباشرة لإفرازات من موقع الإصابة المشتبه به “مثل الفم والجلد” للمريض.

العلامات والأعراض

ويمكن أن يصيب الوباء الجهاز التنفسي (أجزاء الجسم التي تشارك في التنفس) والجلد. وتعتمد أعراض المرض على الجزء المصاب من الجسم. ويبدأ الأشخاص الذين يتعرضون للدفتيريا عادةً في ظهور الأعراض في غضون 2-5 أيام إذا مرضوا. إذا اعتقد الطبيب أنك مصاب بالدفتيريا التنفسية، فسيطلب منك بدء العلاج على الفور.

الدفتيريا التنفسية

تصيب البكتيريا بشكل شائع بالجهاز التنفسي، والذي يتضمن أجزاء من الجسم تشارك في التنفس، عندما تدخل البكتيريا وتعلق على بطانة الجهاز التنفسي. يمكن أن تسبب ضعف، إلتهاب الحلق، حمى خفيفة، انتفاخ الغدد في الرقبة.

وقال الموقع، تصنع البكتيريا سمًا يقتل الأنسجة السليمة في الجهاز التنفسي، في غضون يومين إلى ثلاثة أيام. تشكل الأنسجة الميتة طبقة سميكة رمادية يمكن أن تتراكم في الحلق أو الأنف. يسمي الخبراء الطبيون هذا الطلاء السميك باللون الرمادي “الغشاء الكاذب”، يمكن أن تغطي الأنسجة في الأنف واللوزتين. وصندوق الصوت والحنجرة، مما يجعل التنفس والبلع صعبًا للغاية. إذا وصل السم إلى مجرى الدم، فقد يتسبب في تلف القلب والأعصاب والكلى.

عدوى الجلد بالدفتيريا

يمكن للبكتيريا أيضًا أن تصيب الجلد، مسببة تقرحات أو قرحًا مفتوحة. ومع ذلك، نادرًا ما تؤدي عدوى الدفتيريا الجلدية إلى مرض شديد.

التشخيص والعلاج والمضاعفات

يمكن أن يصيب الدفتيريا الجهاز التنفسي (أجزاء الجسم التي تشارك في التنفس) والجلد. يعتمد التشخيص والعلاج على نوع الخناق الذي يعاني منه الشخص، إذا اعتقد الطبيب أنك مصاب بالدفتيريا التنفسية. فسيطلب منك بدء العلاج على الفور.

التشخيص

ويقرر الأطباء عادةً ما إذا كان الشخص مصابًا بالدفتيريا من خلال البحث عن العلامات والأعراض الشائعة. يمكنهم مسح الجزء الخلفي من الحلق أو الأنف واختباره بحثًا عن البكتيريا التي تسبب الدفتيريا. يمكن للطبيب أيضًا أخذ عينة من قرحة، أو قرحة مفتوحة ومحاولة عمل زراعة للبكتيريا. إذا نمت البكتيريا وأنتجت سم الخناق، يمكن للطبيب أن يتأكد من إصابة المريض بالدفتيريا. ومع ذلك، فإن نمو البكتيريا يستغرق وقتًا. لذلك من المهم أن تبدأ العلاج على الفور إذا اشتبه الطبيب في الإصابة بالدفتيريا التنفسية .

وعن علاج الدفتيريا، فينصح باستخدام الترياق المضاد للدفتيريا لمنع سموم البكتيريا من إتلاف الجسم، يعد هذا العلاج مهمًا جدًا لعدوى الخناق التنفسي. ولكنه نادرًا ما يستخدم في حالات العدوى الجلدية بالخناق. واستخدام المضادات الحيوية لقتل البكتيريا والتخلص منها، هذا مهم لعدوى الدفتيريا في الجهاز التنفسي والجلد وأجزاء أخرى من الجسم “مثل العين والدم”.

ولا يمكن للأشخاص المصابون بالوباء عادة نقل العدوى للآخرين بعد 48 ساعة من بدء تناول المضادات الحيوية. ومع ذلك، من المهم إنهاء تناول الدورة الكاملة للمضادات الحيوية للتأكد من إزالة البكتيريا تمامًا من الجسم. بعد أن ينتهي المريض من العلاج الكامل، يقوم الطبيب بإجراء فحوصات للتأكد من عدم وجود البكتيريا في جسم المريض بعد الآن.

المضاعفات

وقد تشمل المضاعفات الناتجة عن الدفتيريا التنفسية ما يلي: انسداد مجرى الهواء، التهاب عضلة القلب “تلف عضلة القلب”، اعتلال الأعصاب “تلف الأعصاب”، فشل كلوي

بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يؤدي الخناق التنفسي إلى الوفاة، حتى مع العلاج، يموت حوالي 1 من كل 10 مرضى بالدفتيريا التنفسية، بدون علاج، يمكن أن يموت ما يصل إلى نصف المرضى بسبب المرض.

التطعيم

الدفتيريا هي عدوى غير شائعة ولكنها خطيرة تسببها سلالات من البكتيريا التي تصنع السم. وتعتبر اللقاحات هي أفضل طريقة للوقاية من الوباء. حيث تساعد العديد من اللقاحات في الحماية من المرض، وكلها توفر الحماية من الأمراض الأخرى: يساعد DTaP في الحماية من المرض والتيتانوس والسعال الديكي، يوصي مركز السيطرة على الأمراض “CDC” بالتطعيم ضد الوباء للأشخاص من جميع الأعمار. حيث إن اللقاح الموصى به لشخص ما يعتمد على عمره. حول توصيات لقاح الوباء الخاص بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. يمكن للأطفال الذين لا يجب أن يحصلوا على لقاحات تحتوي على السعال الديكي أن يتلقوا للحماية من الدفتيريا والتيتانوس.

لقاحات الوباء آمنة

لا يعاني معظم الأشخاص الذين يتلقون لقاح المرض من أي مشاكل خطيرة معه. ومع ذلك، يمكن أن تحدث آثار جانبية، معظم الآثار الجانبية خفيفة، مما يعني أنها لا تؤثر على الأنشطة اليومية.