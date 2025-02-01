الدفعة الأولى من الأئمة الجزائريين تغادر نحو مصر

غادرت الدفعة الأولى من الأئمة الجزائريين، المتوجهين إلى مصر، للمشاركة في تربص بأكاديمية الأزهر العالمية لمجمع البحوث التابع للأزهر الشريف.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تم اليوم السبت بالمطار الدولي هواري بومدين بالجزائر العاصمة، توديع الدفعة الأولى من الأئمة.

وسيشارك الأئمة في تربص بأكاديمية الأزهر العالمية لمجمع البحوث التابع للأزهر الشريف.

ويأتي ذلك، تنفيذا لبنود اتفاقية التعاون في مجال الشؤون الدينية والأوقاف بين البلدين. والتي كللت أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية.