الدفعة الخامسة لتبادل الأسرى.. إطلاق سراح 183 أسيرا فلسطينيا

أعلنت ثلاث هيئات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى، مساء أمس الجمعة، أنه سيتم اليوم إطلاق سراح 183 أسيرا فلسطينيا من السجون الصهيونية من بينهم 111 من معتقلي قطاع غزة.

وقالت الهيئات الثلاث وهي: (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير، مكتب إعلام الأسرى). في بيان لها إنه سيتم الإفراج عن 72 فلسطينيا من الضفة الغربية و111 فلسطينيا من أبناء قطاع غزة (الذين تم إعتقالهم بعد السابع من أكتوبر

لعام 2023).

تجدر الإشارة، إلى أن الدفعة الرابعة كانت قد شملت الإفراج عن 183 أسيرا. أما الدفعة الثالثة فقد أسفرت عن إطلاق سراح 110 فلسطينيين. (من بينهم 32 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد و48 أسيرا بأحكام مختلفة و30 طفلا).

وبالنسبة للدفعة الثانية فقد أسفرت عن إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني فيما أسفرت الدفعة الأولى عن إطلاق سراح 90 أسيرة وطفلا.

جدير بالذكر، أن إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني يبلغ حاليا أكثر من 10 آلاف أسير وأسيرة. (من بينهم 15 أسيرة من بينهن ثلاث أسيرات من غزة وما لايقل عن 365 طفلا) إضافة إلى 3369 معتقلا إداريا.

للتذكير فان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والكيان الصهيوني في قطاع غزة. قد دخل حيز التنفيذ في 19 جانفي المنصرم وذلك بعد أزيد من 15 شهرا من حرب الإبادة الجماعية. التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في القطاع والتي خلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة.

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