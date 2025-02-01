الدفعة الرابعة لتبادل الأسرى.. القسام تسلّم 3 صهيونيين مقابل 183 فلسطينيا

سلمت كتائب “عز الدين القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، اليوم السبت، أسيرين إسرائيليين للجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهذا ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 جانفي المنصرم.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، بأن “الصليب الأحمر” غادر موقع التسليم في مدينة خان يونس بعد تسلمهم أسيرين صهيونيين. من كتائب “القسام”. وعقب استلام الأسيرين، وقّع طاقم “الصليب الأحمر” محضر الاستلام على منصة نصبتها كتائب “القسام” في موقع التسليم.

كما أن عملية التسليم جرت وسط حضور مئات الفلسطينيين وانتشار مكثف لعناصر “القسام”. حيث نصبت الكتائب صورا لقادتها الذين قتلتهم المحتل الصهيوني خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في القطاع.

بدوره، قال أفيخاي أدرعي متحدث جيش الكيان الصهيوني في بيان: “وفق المعلومات الواردة من الصليب الأحمر. تم تسليم عناصره مختطفيْن إسرائيليين وهم في طريقهم إلى قوة من جيش الدفاع والشاباك داخل قطاع غزة”.

وفي الدفعة الرابعة من صفقة التبادل، تسلم القسام 3 أسرى إسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن 183 فلسطينيا. بينهم 18 محكوما بالمؤبد و54 من ذوي الأحكام العالية، و111 من فلسطينيي غزة المعتقلين بعد 7 أكتوبر 2023.

وفي ميناء مدينة غزة، تتجهز كتائب “القسام” لتسليم أسير إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية إلى “الصليب الأحمر” وسط حضور شعبي فلسطيني وانتشار مكثف لعناصر القسام.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور