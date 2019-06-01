الدفعة 52 لضباط الدرك الوطني تؤدي اليمين القانونية بمجلس قضاء العاصمة

قامت الدفعة 52 لضباط الدرك الوطني بأداء اليمين القانونية، اليوم السبت، بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، خلال جلسة عمومية علنية.

يأتي هذا، بعد إتمام فترة تكوين دامت سنتين، منها سنة واحدة بالأكاديمية العسكرية لشرشال، أين تلقوا تكوينا أساسيا وقاعديا مشتركا على غرار المدارس العليا للجيش الوطني الشعبي.

لينتقلوا خلال السنة االثانية إلى المدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة، أين تابعوا تكوينا تخصصيا وعسكريا، يمكنهم من أداء المهام المسندة لهم مستقبلا في مختلف وحدات الدرك الوطني.

تجدر الإشارة أن هذه الدفعة من الضباط الشباب، تتكون من 100 ضابط وطالب ضابط، أنهوا تكوينهم بالمدرسة بنجاح في الامتحان النهائي الذي أشرفت عليه لجنة مختلطة تتكون من ضباط الدرك الوطني وقضاة.

و حصلوا على صفة ضابط شرطة قضائية التي تجعل منهم أعوانا للعدالة تحت إدارتها و إشرافها، حسب المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية.