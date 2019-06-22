الدفعة 59 لأعوان الشرطة القضائية المتعاقدين مع الدرك بسطيف يؤدون اليمين القانونية
تمت صبيحة اليوم السبت، بمجلس قضاء سطيف، مراسم آداء اليمين القانونية، من طرف الطلبة ضباط الصف المتعاقدين التابعين لمدرسة ضباط الصف للدرك الوطني.
وقد حملت الدفعة 59 والمقدر عددها 956، يمثلون 837 ضابط صف عون شرطة قضائية، و 119 ضابط صف اختصاص تسير اداري، تسمية الشهيد خبابة عبد الوهاب .
للإشارة، فقد حضر والي سطيف، محمد بلكاتب والسلطات القضائية، العسكرية، الامنية، والمدنية، مراسم آداء اليمين.
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