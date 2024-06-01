الدفعة 64 لأعوان الشرطة القضائية للدرك الوطني تؤدي اليمين القانونية

أدى طلبة الدفعة الرابعة والستين (64) لأعوان الشرطة القضائية. المتخرجين من مدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس. بالناحية العسكرية الثانية. اليوم الفاتح جوان 2024، اليمين القانونية على مستوى مجلس قضاء سيدي بلعباس.

وأشرف على مراسم أداء اليمين القانونية النائب العام وبحضور رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.

وأتم أعوان الدفعة 64 سنتين من التكوين العسكري والمهني حيث تلقوا تكوينا قانونيا. يؤهلهم لحمل صفة عون شرطة قضائية التي ستسمح لهم بممارسة مهامهم في الميدان القضائي.