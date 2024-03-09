الدفع الالكتروني..اجتماع تشاوري بين وزيري المالية والبريد ومحافظ بنك الجزائر

أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، ووزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي وكذا محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، على اجتماع تشاوري لدراسة ملف تطوير وسائل الدفع الإلكترونية حيث مكن اللقاء من تحديد شروط ووسائل إنجاح عملية الدفع عبر الهاتف مع إدماج جميع البنوك وبريد الجزائر في هذا النظام، وفق ما أورده اليوم السبت بيان لوزارة المالية.

وحسب المصدر فقد “ناقش المشاركون عدة اقتراحات، بما في ذلك الجوانب التنظيمية لتطوير وسائل الدفع الإلكترونية، و توثيق منصات مقدمي خدمات الدفع ( PSP) ، و سمح هذا الاجتماع بتحديد الشروط والتعرف على الوسائل الكفيلة بإنجاح عملية الدفع عبر الهاتف (Switch mobile) مع إدماج جميع البنوك والبريد الجزائري في هذا النظام، وكذلك تطوير الدفع الفوري عبر الهاتف”.

وشارك في الاجتماع، الذي يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التشاورية التي تنظمها وزارة المالية من أجل إيجاد حلول لإشكاليات مشتركة، كل من رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية ومندوبها العام، والمدراء العامون لوزارة المالية، ومسؤولو شركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بين البنوك ومجمع النقد الآلي. كما شهد هذا اللقاء مشاركة المديرين العامين لبريد الجزائر واتصالات الجزائر.

وفي كلمة له أكد وزير المالية على أهمية تطوير وسائل الدفع الإلكترونية والذي يعد أحد أولويات الحكومة، مشددا على دور الدفع الإلكتروني في تحديث النظام البنكي يشير البيان الذي اضاف ان الاجتماع أتاح “الفرصة لكل الجهات المشاركة لطرح وجهات نظرها و تقديم توقعاتها ومقترحاتها”.

وكانت لكل من وزير البريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية ومحافظ بنك الجزائر مداخلة خلال النقاش فيما قدم مسؤولو شركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بين البنوك ومجمع النقد الآلي عروضا شاملة تضمنت اقتراحات لتحسين النظام البيئي لوسائل الدفع الإلكترونية.

وأضاف المصدر ان الجلسة اختتمت بنقاش عام مفتوح لجميع المشاركين، ساعد في تحديد سبل التحسين لبلوغ الأهداف المشتركة في مجال الدفع الإلكتروني، مضيفا ان “هذه المبادرة تبرز، الالتزام الجماعي نحو تحقيق التحول الرقمي في القطاع المالي في الجزائر، وفقا للإستراتيجية الحكومية وتوجيهات رئيس الجمهورية”.