الدفع بالهاتف النقال: نظام الدفع “دي زاد موب باي” يدخل الخدمة في جانفي

سيتم ابتداء من شهر جانفي المقبل تفعيل نظام الدفع الإلكتروني “دي زاد موب باي” DZ Mob Pay والذي يتم باستعمال الهاتف الذكي للقيام. بعمليات الدفع والتحويل وذلك من طرف البنوك وبريد الجزائر.

ومن شأن هذا النظام الجديد تسهيل “المعاملات اليومية للمواطنين والتجار. خاصة وأنه يجمع بين الابتكار والأمان والتشغيل البيني”، كما أنه “سيسمح لجميع المواطنين بإجراء جميع عمليات الدفع بطريقة سهلة وسريعة وآمنة. عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) وتحويل الأموال بين الأفراد”، وفق توضيحات هيئة الضبط المتخصصة في النقد الآلي.

ومن بين المزايا التي يوفرها “دي زاد موب باي”. سواء بالنسبة للمواطنين والتجار “الاشتراك البسيط والآمن عبر البنوك والبريد الجزائري وكذا مجانية المعاملات للمستخدمين والتجار”.