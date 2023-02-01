الدفع عبر الأنترنت: إرتفاع المعاملات بنسبة 62 بالمئة سنة 2022

حققت قيمة المدفوعات عبر الإنترنت في الجزائر سنة 2022 نموا بنسبة 62.40 بالمئة على مدار سنة واحدة. نتيجة تنويع الخدمات والنشاطات التي تسمح بهذا النوع من الدفع. وكذلك الزيادة المعتبرة في عدد التجار عبر الإنترنت.

فحسب آخر تقرير صادر عن مجمع المصالح الاقتصادية “جي أي مونتيك” فان هذا المبلغ قدر بـ 18.15 مليار دينار. خلال السنة الماضية مقابل 11.17 مليار دينار سنة 2021 .

واستنادا إلى أرقام هذه الهيئة التي تشمل نشاط الدفع الإلكتروني عن طريق بطاقات ما بين البنوك (CIB) وتلك الخاصة بالبريد الجزائري “الذهبية”. فإن قيمة المعاملات عبر الإنترنت إرتفعت بثلاثة أضعاف في سنة 2022 حيث بلغت قرابة 5.42 مليار دينار.

وتفسر هذه الزيادة بارتفاع العدد الإجمالي للمعاملات التي قام بها حاملو بطاقة “الذهبية”. حيث بلغت 9.048.125 معاملة إلى غاية 31 ديسمبر 2022. في حين أنها كانت تقدر ب 7.821.346 معاملة نهاية سنة 2021 ما يمثل نموا ب 15,69 بالمئة.

كما قدر العدد الإجمالي نهاية سنة 2022 للمعاملات منذ إطلاق عملية الدفع عبر الإنترنت في عام 2016 ب 21.958.103 معاملة. وتمثلت الأنشطة التي شهدت أكبر نمو من حيث الدفع عبر الإنترنت سنة 2022 في أنشطة التأمينات بزيادة قدرها 181.54 بالمئة سنويا بإجمالي 23,571 معاملة مقابل 8372 معاملة فقط سنة 2021 متبوعا بقطاع النقل بنسبة نمو بلغت 170.89 بالمئة خلال نفس الفترة بإجمالي 195490 عملية دفع عبر الإنترنت السنة الماضية مقابل 72164 سنة من قبل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور