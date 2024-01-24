الدفع عبر نهائيات الدفع الالكتروني.. زيادة معتبرة في المعاملات

بلغ عدد العمليات عبر نهائيات الدفع الإلكتروني أكثر من 3.9 مليون سنة 2023 بقيمة تجاوزت 31.5 مليار دج. وفقا للبيانات التي نشرها تجمع النقد الالي.

وكان تجمع النقد الآلي قد سجل سنة 2022 أكثر من 2.7 مليون عملية دفع عبر نهائيات الدفع الالكتروني بقيمة معاملات إجمالية قدرت بـ 19.3 مليار دينار.

وفي حصيلة نشرها على موقعه الالكتروني, أكد تجمع النقد الآلي أنه خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ديسمبر 2023, تم تسجيل أعلى مستوى لعمليات الدفع خلال الشهر الأخير من السنة بـ 401.389 عملية عبر نهائيات الدفع الالكتروني بقيمة تزيد عن 3.1 مليار دينار.

كما أشارت المعطيات ذاتها إلى ارتفاع في عدد النهائيات المستغلة عبر التراب الوطني مع نهاية شهر ديسمبر 2023 بـ 53.191 جهاز مقابل 46.263 نهاية 2022.

وبخصوص عدد بطاقات الدفع الالكتروني المتداولة فقد بلغت نهاية ديسمبر الماضي أكثر من 16.5 مليون بطاقة بين البنوك (CIB) بطاقة “الذهبية” لبريد الجزائر. حسب أرقام هذه الهيئة المكلفة بضبط النظام الوطني للدفع الإلكتروني بين البنوك.

وبخصوص الدفع عبر الإنترنت، فقد بلغ العدد الإجمالي للمعاملات المنجزة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ديسمبر 2023 أكثر من 15.3 مليون عملية.

ومع نهاية سنة 2023، واصل عدد المواقع الالكترونية التجارية المنخرطين في نظام الدفع عبر الانترنيت. بواسطة بطاقة ما بين البنوك على المستوى الوطني ارتفاعه ليبلغ 475 متعاملا.

ويتعلق الأمر خاصة بالشركات الكبرى التي تتعامل بالفواتير مثل مؤسسة الجزائرية للمياه وسونلغاز واتصالات الجزائر. إضافة إلى المتعاملين. في مجال الهواتف المحمولة وشركات التأمين والنقل الجوي”، يضيف ذات الصدر.

واستنادا إلى نفس الحصيلة, قدر العدد الإجمالي للمعاملات. التي تم احصائها منذ إطلاق الدفع عبر الإنترنت سنة 2016 بـ 37.3 مليون عملية. بمبلغ إجمالي يفوق 67.3 مليار دج من المعاملات.

وسجل الدفع عبر الهاتف المحمول الذي تم فتحه ” في مرحلة أولى” فقط بين البنوك (زبائن نفس المؤسسة المصرفية) خلال عام 2023 اجمالي 39.2 مليون معاملة بقيمة 27,8 مليار دج, يضيف تجمع النقد الألي.

نحو مضاعفة عدد التجار عبر الإنترنت سنة 2024

أما بالنسبة للعمليات المتعلقة بخدمة تحويل الأموال عبر الهاتف (p2p)، تم تسجيل 17.8 مليون معاملة بقيمة تفوق 241 مليار دج.

ووفقا لبيانات ذات الهيئة، تجاوز عدد عمليات السحب عبر الموزعات الآلية 174.4 مليون معاملة بقيمة تقدر بـ 3.262 مليار دج.

كما كشف ذات المصدر أن حضيرة موزعات النقد الآلية المستغلة تضم 3.847 جهازا بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 3.640 جهاز بنهاية سنة 2022.

وقد تم إنشاء تجمع النقد الآلي “جي مونيتيك” سنة 2014, ويتكون من 18 بنكا بالإضافة إلى مؤسسة بريد الجزائر. فيما يساهم فيه بنك الجزائر كعضو غير منخرط. من أجل ضمان مطابقة الأنظمة, وأدوات الدفع والمعايير المعمول بها.

ويعكف التجمع في إطار خطة عمله على تحديث الإطار التنظيمي الذي يسير الدفع الإلكتروني ومعاييره وقواعده. فضلا عن تطوير الدفع عبر الانترنت. مع العمل على زيادة عدد تجار السلع والخدمات عبر الأنترنت إلى 1000 بائع خلال هذه السنة.