الدفع يكون كاملا أو على مرحلتين.. هذه أسعار السكن الترقوي الحر
أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين عبر التراب الوطني. الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر أنه سيتم فتح باب التسجيل. ابتداءا من يوم غد الاثنين على الساعة العاشرة صباحا .
وهذا حسب المخزون المتوفر بولاية الجزائر العاصمة المتواجدة في حي262 الصوريكال باب الزوار.
ودعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الراغبين في التسجيل بالموقع الولوج الى الموقع الالكتروني www.enpi.dz. او عبر الرابط التالي مباشرة : https://www.enpi-net.dz/LP/.
ويشمل الموقع شقق ذات ثلاث غرف ، اربع غرف وخمس غرف. حيث يبدأ سعر شقة من 3 غرف من 460.00 035 15دج الى 385.00 338 21 دج حسب المساحة .F3 شقة .
أما شقة من 4 غرف فيبدأ سعرها من 990.00 105 18دج الى 115.00 643 22 دج حسب المساحة.
وبالنسبو لشقة من 5 عرف يبدأ سعرها من 245.00 378 22 دج الى 020.00 477 31 دج حسب المساحة.
وقالت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إن المطلوب هو تسديد مبلغ السكن دفعة واحدة (المبلغ الكامل). او 50% من المبلغ الاجمالي كدفعة اولى و 50 % كدفعة ثانية. لمدة لا تتجاوز 30 يوم ما بين الدفعتين وهذا نظرا لجاهزية السكنات.
للمزيد من المعلومات يرجى التقرب من المديرية الجهوية وسط شرق 800 مسكن بلاطو بومرداس.
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إنطلاق التسجيلات لإقتناء سكنات الترقوي الحر
أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عن إطلاق التسجيلات لإقتناء سكنات الترقوي الحر بعدة مواقع بالعاصمة ابتداء من الغد.
ودعت المؤسسة، كافة المواطنين عبر التراب الوطني، الراغبين في الترشح لاقتناء سكن ترقوي حر بمشروع 202 مسكن، سعيد حمدين ، بئر مراد رايس، الجزائر، بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني.
موضحة بأنه سيتم فتح الموقع للتسجيل بهذا المشروع “البيع على التصاميم”، وذلك ابتداءا من تاريخ الأحد 5 جوان 2022 على الساعة الثانية زوالا.
كما يكون التسجيل يكون عبر الموقع الالكترونيي التالي: www.enpi.dz
أو عبر الرابط التالي مباشرة:
https ://www.enpi-net.dz/lpl/
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هذا وكانت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، قد أعلنت سابقا أنه تم فتح باب الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر. بالإضافة كذلك إلى سكنات الترقوي العمومي عبر مواقع بولاية الجزائر العاصمة.
وجاء في الإعلان الذي نشرته المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، “ليكن في علم كافة المواطنين عبر التراب الوطني الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر “LPL”. أنه سيتم فتح الموقع بولاية الجزائر العاصمة حسب المخزون المتوفر لدى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وأضافت المؤسسة، أنه على الراغبين في التسجيل الإطلاع عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة التالي :
http://www.enpi.dz/. كما سيكون ذلك ابتداءا من يوم غد الإثنين. على مستوى حي 48 ترقوي حر درقانة برج الكيفان ولاية الجزائر العاصمة.
كما أضافت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في إعلان ثاني. كافة المواطنين عبر التراب الوطني الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي “LPP”. أنه سيتم إعادة فتح الموقع بولاية الجزائر
العاصمة. و ذلك حسب المخزون المتوفر لدى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
بالإضافة كذلك إلى المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-203. المؤرخ في السابع عشر من شهر رمضان 1435 الموافق لـ 15 جويلية 2014. و كذا المرسوم التنفيذي رقم 311-18 في 10/12/2018.
وأشارت المؤسسة، إلى أنه على الراغبين في اقتناء السكنات الاطلاع و التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة التالي : http://www.enpi.dz/. وذلك ابتداءا من يوم غد الاثنين 23/05/2022. كما سيكون التسجيل على مستوى ولاية الجزائر العاصمة بحي 1200 سيدي عبد الله Q24. وكذا حي 1000 مسكن ترقوي عمومي سيدي عبد الله Q19.
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