الدفع يكون كاملا أو على مرحلتين.. هذه أسعار السكن الترقوي الحر

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين عبر التراب الوطني. الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر أنه سيتم فتح باب التسجيل. ابتداءا من يوم غد الاثنين على الساعة العاشرة صباحا .

وهذا حسب المخزون المتوفر بولاية الجزائر العاصمة المتواجدة في حي262 الصوريكال باب الزوار.

ودعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الراغبين في التسجيل بالموقع الولوج الى الموقع الالكتروني www.enpi.dz. او عبر الرابط التالي مباشرة : https://www.enpi-net.dz/LP/.

ويشمل الموقع شقق ذات ثلاث غرف ، اربع غرف وخمس غرف. حيث يبدأ سعر شقة من 3 غرف من 460.00 035 15دج الى 385.00 338 21 دج حسب المساحة .F3 شقة .

أما شقة من 4 غرف فيبدأ سعرها من 990.00 105 18دج الى 115.00 643 22 دج حسب المساحة.

وبالنسبو لشقة من 5 عرف يبدأ سعرها من 245.00 378 22 دج الى 020.00 477 31 دج حسب المساحة.

وقالت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إن المطلوب هو تسديد مبلغ السكن دفعة واحدة (المبلغ الكامل). او 50% من المبلغ الاجمالي كدفعة اولى و 50 % كدفعة ثانية. لمدة لا تتجاوز 30 يوم ما بين الدفعتين وهذا نظرا لجاهزية السكنات.

للمزيد من المعلومات يرجى التقرب من المديرية الجهوية وسط شرق 800 مسكن بلاطو بومرداس.

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