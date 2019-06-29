الدكان في المنام… هو كلّ من عليه نفعك

على ماذا يدلّ رؤيا رمز المحل التجاري في المنام فمرة أدخل وأشتري وأحيانا أمرّ إلى جانبه من دون شراء شيئ، فما هو تفسير هذا الرمز؟

إسلام أم البواقي

خيرا رأيت:

تذهب دلالة المحل والدكان إلى كلّ ما يدل على ما يستفيد منه الرائي، فهو ربح يجده في دينه ودنياه كبستانه وزوجته ووالده ووالدته أو كتابه.

فهي كلّ من له فائدة على الرائي، ومن رأى محلّه تهدّم وكان وليّه أو رئيسه ومعلمه مريضا فقد يموت.

لأن معيشة الرائي من ذلك الدكان، فوليه ورئيسه ووالديه ينفعانه مثلما ينتفع من المحل.

فإن كان للرائي زوجة حامل أو أنها تشكو من علة فقد تهلك في مرضها فهي دنياه ومتعته وحملت رزقه من ولده وحملها ماله.

فإن لم يكن وليّه مريضا ولا زوجته ولا معلمه فهي الدنيا تتعسّر عليه بكلّ ما يحتاجه، وغلق أبواب المحل كساد تجارته.

فإن رأى أبواب الدكاكين مسدودة فهي كساد السوق، فإن رآها مفتوحة فهي أرباح تفتّح عليهم من التجارة.

وعليه تذهب دلالة الدكان المفتوح إلى الربح والرزق الغزير.

وأما مرورك بالمحل من دون شراء فقد يدلّ على تركك لتلاوة كتاب الله مع أنك تصادف المحل فلا تدخل وتنتفع منه فتشتري آخرتك، والله أعلم.