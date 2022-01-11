الدكتوراه.. هذه رزنامة تنظيم مسابقة الإلتحاق بالتكوين في الطور الثالث

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها اليوم عن رزنامة تنظيم مسابقة الإلتحاق بالتكوين في الطور الثالث بعنوان السنة الجامعية 2021-2022.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم فتح الأرضية الرقمية PROGRES لتسجيل المشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث 2022-2021 من خلال الرابط:

tbsit es.sh11sFadl will trial 1 من 16 إلى 27 جانفي 2022

وقد حدد تاريخ 28 و29 جانفي 2022 لإيداع ملفات الترشح للمسابقة عبر الأرضية الرقمية PROGRES

كما يمكن تأكيد الخيارات من طرف المترشحين عبر PROGRES بداية من (30 جانفي إلى 1 فيفري 2022) .

أما بخصوص مراقبة مطابقة ملفات المترشحين على مستوى مصالح المؤسسات الجامعية المكلفة بالتكوين فيما بعد التدرج عبر PROGRES، فقد حدد تاريخه (من 05 إلى 19) فيفري 2022 .

وفيما يلي باقي الرزنامة:

-دراسة ملفات المترشحين من طرف لجنة التكوين في الدكتوراه غير PROGRES. من (10 فيفري 2022)

-الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين عبر FOGIES. من (09 و10 فيفري 2022)

-إيداع طعون المترشحين غير المقبولين عبر PROGRES

من (11 إلى 13 فيفري 2022)

-دراسة طعون المترشحين غير المقبولين في المسابقة عبر PROGrES (14 فيفري 2022).

-الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للمسابقة عبر PROGRES من (20 فيفري إلى 20 مارس 2022 ).

•إجراء مسابقات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث.

كما نوهت الوزارة أن المسابقات تجرى يومي الخميس والسبت على مستوى المؤسسة الجامعية خلال المدة المحددة لإجراء المسابقات .

ويتم نشر النتائج الثانية للمسابقة بعد مصادقة الهيئات العلمية المؤهلة في أجل ثلاثة (03) أيام كأقصى حد بعد تاريخ إجراء المسابقة.

ويتم تسجيل المترشحين المقبولين لدى مؤسسة جامعية واحدة عبر progres خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية للإعلان الرسمي عن النتائج النهائية.