الدكتوراه.. هذه مراحل الترشح للمسابقة والنتائج النهائية في 8 فيفري

فتحت، وزارة التعليم العالي، للراغبين في الترشح لمسابقات الدكتوراه، منذ 15 ديسمبر بوابة الاطلاع على الفروع والمؤسسات الجامعية الخاصة بالمسابقة.

وتستمر عملية الاطلاع على فروع مسابقات الدكتوراه ، التي تحتوي على الاعلان عن المواد ومحتوى ملف الترشح إلى غاية 26 ديسمبر.

وتودع ملفات الترشح للمسابقات عبر بروغرس PROGRES، ابتداء من 27 ديسمبر إلى غاية 10 جانفي 2021.

وستكون عملية تأكيد الاختيارات والرغبات المتمثلة في 4 رغبات، من 11 إلى 12 جانفي المقبل عبر بروغرس.

أما عن دراسة مطابقة الملفات للترشح، فستنطلق من 13 جانفي إلى 1 فيفري 2021.

وتتم دراسة المطابقة من طرف مصالح المؤسسات الجامعية المكلفة بالتكوين فيما بعد التدرج ولجان التكوين في الدكتوراه عبر بروغرس PROGRES.

وبخصوص الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين لمسابقات الدكتوراه،فستكون بـ2 فيفري عبر بروغرس،على أن تودع الطعون ومعالجتها،من 3 إلى 7 فيفري.

وسيكون الإعلان عن القائمة النهائية للمقبولين لاجتياز المسابقة يوم الثامن من فيفري.

وستجرى مسابقات الدكتوراه من 13 فيفري إلى 27 مارس بمختلف الجامعات،على أن يكون الانطلاق الرسمي للتكوين بالطور الثالث بـ4 أفريل.

للإشارة، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، قد أعلن أن عدد المقاعد البيداغوجية الخاصة بالدكتوراه بلغ 7300 مقعدا.

ونوهت الوزارة على أن المسابقات تجرى يومي الخميس والسبت على مستوى المؤسسة الجامعية خلال الفترة المحددة لإجراء المسابقات.

ويتم نشر النتائج النهائية للمسابقة بعد مصادقة الهيئات العلمية المؤهلة في أجل ثلاثة أيام كأقصى حد من تاريخ إجراء المسابقة.

ويكون تسجيل المترشحين المقبولين لدى مؤسسة جامعية واحدة عبر بروغرس PROGRES، خلال 15 يوما الموالية للإعلان الرسمي عن النتائج النهائية.