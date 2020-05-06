الدكتور أبو مزروق: “شكراً سيادة الرئيس الجزائري لرفضك الاستدانة لأن الدَين لا يسمح لك بالدفاع عن فلسطين”

وجه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية عبارات الشكر والعرفان للرئيس عبد المجيد تبون على موقفه المناهض للتطبيع.

ونشر الدكتور موسى ابو مرزوق تغريدة عبر صفحته على التويتر صورة للرئيس تبون واشار فيها إلى دبوس العلم الفلسطيني على بذلة الرئيس.

وكتب الدكتور ابو مرزوق “شكراً سيادة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون فتصريحك الأخير برفضك الاستدانة لان الدَين لا يسمح لك بالدفاع عن فلسطين.”

وأضاف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس “أسعدنا في هذا الزمن والذي يحاول البعض التقرب من الصهاينة المعتدين، حفاظاً على مكاسب وهميه”.

وإختتم الدكتور ابو مرزوق “التطبيع خيانة”.