الدكتور أحمد بن نعمان يعلن إنسحابه من الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر

أعلن الدكتور أحمد بن نعمان عن انسحابه من من العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر 2019.

وقال بن نعمان في بيان انسحاب نشره على صفحته الرسمية في فايسبوك:نظرا للمستجدات على الأرض والتي لامسناها عن قرب بعد أن تحركنا بدافعنا الوطني وعهدنا لدماء الشهداء ووفائنا لشعبنا الجزائري الأبي وخاصة منهم الذين ساندونا وأثبتوا معدنهم الذهبي ووقفوا معنا لخوض غمار الانتخابات والعودة إلى شرعية المؤسسات، وبعد أن اتضحت الصورة جليا من خلال ممارسات “مريبة” نرفض أن نزكيها، فإننا نعلن انسحابنا الكامل من العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر 2019 .

كما نعلن أننا لا نزكي بانسحابنا هذا أية جهة أو شخصية مترشحة، لأن انسحابنا انسحاب مبدأ والتزام أخلاقي لا انسحاب طموح أو بسبب تعثر في جمع التوقيعات.

علما أننا حصلنا على أكثر من النصاب القانوني للتوقيعات الذي قارب 100 ألف كما هو معلن في الصحافة، كما حددت لنا (السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات) موعدا لتسليم الملف كاملا على الساعة الحادية عشر ليلا من مساء اليوم 26 أكتوبر 2019.

وإننا إذ نكرر شكرنا الجزيل لكل من ساندنا في معظم ولايات الوطن، فإننا نسأل الله الأمن والأمان لهذه الديار المجاهدة و الأرض الطيبة والشعب الكريم.